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15 июня, 10:52

Путин показал "класс", приветствуя запуск движения по новым участкам трассы "Дон"

Путин по видеосвязи дал старт движению в обход Аксая и Краснодара на трассе М4 "Дон"

Президент Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области в обход Аксая (города-спутника Ростова-на-Дону) и на дальнем западном обходе Краснодара. Церемония состоялась в четверг в режиме видеоконференции.

Эта дорога позволит значительно разгрузить от транзитного потока подъезды к двум региональным центрам, а также поспособствует улучшению экологической ситуации в городах. Кроме этого, запуск участков ускорит автомобильный поток по трассе М4, которая является основной магистралью движения на юг страны. Кстати, строительство этого 65-километрового участка трассы М4 "Дон" было завершено ранее запланированных сроков. Главное искусственное сооружение — мост через реку Дон, по две полосы движения в каждом направлении.

Путин по видеосвязи дал старт движению по новым участкам трассы М4 "Дон". Видео © LIFE

"Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и посёлков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов Юга России", отметил в ходе церемонии открытия дороги российский лидер.

После того как вице-премьер Марат Хуснуллин символически попросил у главы государства разрешения на запуск, а Путин сказал "разрешаю", начался торжественный проезд колонн строительной техники по всем открываемым участкам дорог.

На трассе М4 "Дон" сняли на видео бегущих со стороны Москвы пони

На трассе М4 "Дон" сняли на видео бегущих со стороны Москвы пони

М4 "Дон" — автомобильная дорога федерального значения, проходящая через города Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяжённость составляет 1543 км. Дорога пересекает реки: Оку, Красивую Мечу, Сосну, Дон, Воронежское водохранилище, Северский Донец, Кубань. Трасса пролегает в условиях равнинной и холмистой местности, пересекая с севера на юг зоны смешанных лесов Московской области, лиственных лесов Воронежской области, степей Ростовской области. Соответственно, меняются и климатические условия.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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