Путин показал "класс", приветствуя запуск движения по новым участкам трассы "Дон"

Президент Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области в обход Аксая (города-спутника Ростова-на-Дону) и на дальнем западном обходе Краснодара. Церемония состоялась в четверг в режиме видеоконференции.

Эта дорога позволит значительно разгрузить от транзитного потока подъезды к двум региональным центрам, а также поспособствует улучшению экологической ситуации в городах. Кроме этого, запуск участков ускорит автомобильный поток по трассе М4, которая является основной магистралью движения на юг страны. Кстати, строительство этого 65-километрового участка трассы М4 "Дон" было завершено ранее запланированных сроков. Главное искусственное сооружение — мост через реку Дон, по две полосы движения в каждом направлении.

Путин по видеосвязи дал старт движению по новым участкам трассы М4 "Дон". Видео © LIFE

"Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и посёлков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов Юга России", — отметил в ходе церемонии открытия дороги российский лидер.

После того как вице-премьер Марат Хуснуллин символически попросил у главы государства разрешения на запуск, а Путин сказал "разрешаю", начался торжественный проезд колонн строительной техники по всем открываемым участкам дорог.