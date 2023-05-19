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19 мая, 19:01

На трассе М-4 "Дон" сняли на видео бегущих со стороны Москвы пони

Оказывается на трассе М-4 "Дон" помимо спешащих автомобилей можно встретить и животных. Так, на оживлённой дороге очевидцы засняли двух бодрых пони, бегущих из Москвы в область. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Пони бегут по М-4 "Дон" со стороны Москвы. Видео © Telegram / SHOT

На этих кадрах чёрная и коричневая домашние лошади мчатся вдаль без оглядки. Вероятно, их ищет хозяин, от которого они сбежали и отправились в "путешествие".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье сервал спрыгнул с третьего этажа многоэтажки. Как рассказала хозяйка Людмила, её кошечка сама испугалась даже больше, чем местные жители.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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