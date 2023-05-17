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16 мая, 22:54

Пьяный американец посадил за руль собаку, чтобы избежать ареста

В Колорадо пьяный мужчина посадил за руль собаку после остановки полицией

Остановленный за превышение скорости американец попытался избежать наказания, посадив за руль собаку. Курьёзный случай произошёл в городе Спрингфилде, штат Колорадо, пишет AP News.

Офицер полиции наблюдал, как мужчина "маневрировал внутри автомобиля", прежде чем выйти с пассажирской стороны. Нарушитель демонстрировал явные признаки опьянения и отрицал факт управления машиной. Когда его спросили о количестве выпитого, то попытался сбежать, но был настигнут всего через пару минут.

Водителя доставили в больницу. После обследования он был арестован за вождение в пьяном виде и другие нарушения. Собаку же на время приютил знакомый арестованного. В правоохранительных органах добавили, что животное отпустили без обвинений, только с предупреждением.

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Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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