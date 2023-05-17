Пьяный американец посадил за руль собаку, чтобы избежать ареста

Остановленный за превышение скорости американец попытался избежать наказания, посадив за руль собаку. Курьёзный случай произошёл в городе Спрингфилде, штат Колорадо, пишет AP News.

Офицер полиции наблюдал, как мужчина "маневрировал внутри автомобиля", прежде чем выйти с пассажирской стороны. Нарушитель демонстрировал явные признаки опьянения и отрицал факт управления машиной. Когда его спросили о количестве выпитого, то попытался сбежать, но был настигнут всего через пару минут.

Водителя доставили в больницу. После обследования он был арестован за вождение в пьяном виде и другие нарушения. Собаку же на время приютил знакомый арестованного. В правоохранительных органах добавили, что животное отпустили без обвинений, только с предупреждением.