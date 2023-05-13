Пьяный житель Ижевска угнал маршрутку ради ночной прогулки по городу

В Ижевске пьяный 19-летний местный житель угнал маршрутный микроавтобус. Молодой человек пытался скрыться от сотрудников ДПС, но его удалось задержать. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Погоня за маршрутным микроавтобусом в Ижевске. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Житель Ижевска, будучи в состоянии опьянения, похитил маршрутный микроавтобус, который находился на автостоянке в Первомайском районе с открытой дверью и ключами в салоне. Перед тем как поехать, он снял с него регистрационные номера", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инспекторы ДПС, увидев передвигавшуюся с нарушениями ПДД и без госномеров маршрутку, попытались остановить её, но водитель транспортного средства не выполнил требования правоохранителей и попытался скрыться. Однако вскоре микроавтобус был остановлен, а водитель задержан. У 19-летнего угонщика не было водительских прав. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. За угон авто против молодого человека также возбудили уголовное дело.