В Челябинске иномарка влетела в подземный переход

В Челябинске водитель иномарки буквально влетел в подземный переход. Кадры аварии публикует телеграм-канал SHOT.

Белый "мерседес" влетел в подземный переход. Видео © SHOT

На кадрах видно, что гонщик, управляя белым "мерседесом", наехал на металлическое ограждение, после чего въехал в подземный переход. Инцидент произошёл на проспекте Победы.

В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его два пассажира 23 и 20 лет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.