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13 мая, 05:40

В Челябинске иномарка влетела в подземный переход

В Челябинске водитель иномарки буквально влетел в подземный переход. Кадры аварии публикует телеграм-канал SHOT.

Белый "мерседес" влетел в подземный переход. Видео © SHOT

На кадрах видно, что гонщик, управляя белым "мерседесом", наехал на металлическое ограждение, после чего въехал в подземный переход. Инцидент произошёл на проспекте Победы.

В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и его два пассажира 23 и 20 лет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

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Ранее Лайф писал, что в Сочи в самом центре города, на Курортном проспекте, произошла авария: жёлтый автомобиль Lamborghini Aventador врезался в дерево.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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