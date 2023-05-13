В центре Сочи Lamborghini Aventador разворотило капот после столкновения с деревом

В Сочи в самом центре города, на Курортном проспекте, произошла авария: жёлтый автомобиль Lamborghini Aventador врезался в дерево. Об этом сообщает SHOT.

Последствия аварии в Сочи с участием автомобиля Lamborghini Aventador. Видео © SHOT

На опубликованном видео заметно, что капот автомобиля сильно деформирован. На данный момент информации о пострадавших нет.