В центре Сочи Lamborghini Aventador разворотило капот после столкновения с деревом
Жёлтый Lamborghini Aventador влетел в дерево в центре Сочи на Курортном проспекте
В Сочи в самом центре города, на Курортном проспекте, произошла авария: жёлтый автомобиль Lamborghini Aventador врезался в дерево. Об этом сообщает SHOT.
Последствия аварии в Сочи с участием автомобиля Lamborghini Aventador. Видео © SHOT
На опубликованном видео заметно, что капот автомобиля сильно деформирован. На данный момент информации о пострадавших нет.
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