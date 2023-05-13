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12 мая, 21:24

В центре Сочи Lamborghini Aventador разворотило капот после столкновения с деревом

Жёлтый Lamborghini Aventador влетел в дерево в центре Сочи на Курортном проспекте

В Сочи в самом центре города, на Курортном проспекте, произошла авария: жёлтый автомобиль Lamborghini Aventador врезался в дерево. Об этом сообщает SHOT.

Последствия аварии в Сочи с участием автомобиля Lamborghini Aventador. Видео © SHOT

На опубликованном видео заметно, что капот автомобиля сильно деформирован. На данный момент информации о пострадавших нет.

Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

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Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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