Покупатель с арбалетом угнал "крузак" у москвича
В Подмосковье мужчина с арбалетом угнал Toyota Land Cruiser за 6 млн рублей
В Подмосковье мужчина с арбалетом угнал Toyota Land Cruiser за шесть млн рублей. Обложка © Telegram / SHOT
В Подмосковье мужчина с арбалетом угнал Toyota Land Cruiser стоимостью почти шесть миллионов рублей у безработного жителя столицы, который выставил авто на продажу. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл после тест-драйва в поле неподалёку от Шереметьево. Агрессивный мужчина достал арбалет-пистолет и стал угрожать хозяину машины. Тому уже ничего не оставалось, кроме как отдать "крузак". Обнаружить машину получилось через час в деревне Чёрная Грязь, в шести километрах от места "испытания". На следующий день мужчина был задержан. Злоумышленником оказался некий Игорь П., теперь его обвиняют в разбое с ущербом в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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