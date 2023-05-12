Покупатель с арбалетом угнал "крузак" у москвича

В Подмосковье мужчина с арбалетом угнал Toyota Land Cruiser стоимостью почти шесть миллионов рублей у безработного жителя столицы, который выставил авто на продажу. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл после тест-драйва в поле неподалёку от Шереметьево. Агрессивный мужчина достал арбалет-пистолет и стал угрожать хозяину машины. Тому уже ничего не оставалось, кроме как отдать "крузак". Обнаружить машину получилось через час в деревне Чёрная Грязь, в шести километрах от места "испытания". На следующий день мужчина был задержан. Злоумышленником оказался некий Игорь П., теперь его обвиняют в разбое с ущербом в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.