КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 14:52

Влюблённый россиянин повторил трюк из клипа "Зверей" и теперь может сесть за угон

В Новосибирске сотрудник автомойки украл авто клиента, чтобы провести свидание

В Новосибирске сотрудник автомойки решил впечатлить девушку и как в известном клипе группы "Звери" на песню "До скорой встречи" угнал автомобиль. Подробности истории сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

22-летний парень так сильно хотел встретиться с любимой, что не видел на своём пути никаких преград. Он взял ключи от Toyota Vitz, которую в автомойке оставила клиентка, и помчал на свидание к подруге. Наутро женщина решила забрать авто, однако на месте не увидела ни машины, ни рабочего и заявила об угоне.

"Ориентировка на иномарку была направлена экипажам ГИБДД и наружным нарядам полиции. Через некоторое время в селе Верх-Тула Новосибирского района данный автомобиль был остановлен экипажем Госавтоинспекции", — сообщили в полиции.

Парень был за рулём без прав и от прохождения медосвидетельствования отказался, за что на него составили административный протокол и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по факту угона. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Обложка ©

Кадр из клипа группы "Звери" на песню "До скорой встречи". Видео © YouTube / Группа "Звери"

Николь Вербер
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