Россиянам рассказали, сколько бокалов можно выпить, если вам завтра за руль

В российских законах прописана серьёзная ответственность для водителей, которые водят авто в нетрезвом состоянии. NEWS.ru выяснил, сколько можно выпить алкоголя вечером, чтобы утром спокойно и без риска сесть за руль.

Сотрудники автоинспекции точно смогут определить превышение нормы алкоголя в организме водителя, а вот как ему самому понять — можно ли садиться за руль? Есть несколько способов.

Самым простым, пожалуй, будет использование алкотестера. Но здесь стоит иметь в виду, что стоимость этих приборов очень сильно варьируется и дешёвый тестер с низкой точностью может неверно определить содержание алкоголя в организме, а вот на неточность таких приборов у полицейских рассчитывать не стоит.

Ещё содержание в организме алкоголя можно определить по следующим признакам, их озвучили инспекторы ГИБДД: характерный запах изо рта;

жажда;

головная боль;

сухость во рту;

раздражительность;

вялость;

тремор. Любой из этих признаков после употребления спиртного будет свидетельствовать о том, что вам ещё рано садиться за руль.

Здесь вполне уместно задаться вопросом: а как долго алкоголь обычно выходит из организма? Однозначного ответа дать не получится, здесь всё зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако можно провести примерный расчёт по формуле: объём выпитого умноженный на крепость выпитого. Ответом будет количество часов, которое потребуется организму, чтобы вывести алкоголь. Например, для бутылки водки объёмом в 250 мл расчёт будет выглядеть следующим образом: 0,250 × 40 = 10, то есть четверть литра водки будут выходить организма в течение десяти часов. Такой расчёт подходит для среднестатистического взрослого мужчины без заболеваний, и выпившего не на пустой желудок. Важно отметить, что из женского организма алкоголь выходит дольше на 20–50%.

Многие думают, что в российских ПДД есть допустимая норма алкоголя в крови — 0,3 промилле. Так действительно было раньше, но в 2010 году Дмитрий Медведев подписал закон о "нулевом промилле", который эту норму отменил. А в 2013 году закон был дополнен примечанием о "суммарной погрешности измерений", который допускает норму алкоголя в крови в размере как раз 0,3 промилле и 0,16 мг абсолютного этилового спирта на литр в выдыхаемом воздухе. Погрешность нужна не для того, чтобы водители могли слегка выпить перед дорогой. Её ввели как способ урегулировать ситуации, когда промилле в крови появились из-за напитков вроде кефира или кваса.