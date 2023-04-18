Учёные назвали безопасную дозу алкоголя в расчёте на неделю

Учёные из Кембриджского университета совместно с коллегами из Британского фонда сердца провели крупное исследование по определению безопасной для человека дозы алкоголя. Результаты специалистов были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В ходе эксперимента исследователи изучили анализы, привычки, особенности организма и прочие показатели почти 600 тысяч добровольцев из 19 стран мира. Так, было установлено, что приемлемой дозой алкоголя является 100 граммов чистого спирта в неделю. Если же регулярно превышать норму, то повышается риск развития сердечной недостаточности, инсульта и других сердечно-сосудистых недугов.

По словам специалистов, этим исследованием они хотели показать, что никогда не поздно избавиться от вредной привычки. Если же человек не может побороть зависимость полностью, то ему стоит придерживаться безопасной дозы.