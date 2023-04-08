Напиться до смерти: Врач назвала опасные заболевания, которые могут развиться из-за алкоголя

Употребление алкоголя может привести к развитию опасных заболеваний, среди которых хронический панкреатит, а также рак пищевода, желудка и поджелудочной железы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники МЕДСИ в Красногорске Наталья Кислякова.

"Алкоголь — важнейший фактор риска развития онкологических заболеваний, с его употреблением связано около пяти процентов всех случаев опухолей. Рак желудка: риск повышен среди лиц, употребляющих алкоголь хотя бы иногда, и в полтора раза среди злоупотребляющих им (доза этанола больше 40 граммов в сутки) по сравнению с непьющими. Рак толстой кишки: употребление трёх порций алкоголя в сутки повышает риск [возникновения заболевания] на 25%", — отметила она.

Эксперт напомнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году употребление алкоголя стало причиной трёх миллионов смертей в мире. При этом для женщин алкоголь опаснее, считает врач.

"Небезопасные дозы алкоголя: больше двух порций (10 граммов этанола в сутки) для условно здоровых женщин и больше трёх — для мужчин. Употребление больше пяти порций алкоголя ежедневно повышает риск цирроза у мужчин примерно в четыре раза, у женщин — в 12 раз", — добавила гастроэнтеролог.

По словам специалиста, наличие газа в игристых винах или пиве может быть дополнительным негативным фактором, усиливающим симптомы вздутия живота и синдрома раздражённого кишечника. При этом цвет и вид алкогольного напитка совсем не имеет значения, стоит обращать внимание на дозу и кратность употребления, заключила Кислякова.