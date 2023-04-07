Диетолог перечислила продукты, которые "убивают" вашу печень

На здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то вредных или, наоборот, полезных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние этого органа зависит от количества употребляемых жиров и углеводов, рассказала Лайфу диетолог медцентра "Проект Здоровье" в Санкт-Петербурге Наталья Круглова.

По словам медика, заболеваниям печени в первую очередь подвержены люди с лишним весом и ожирением. Так, неправильное питание способно вызвать неалкогольную жировую болезнь, которая в медицине называется гепатоз. К продуктам, которые негативно влияют на состояние печени, диетолог отнесла колбасные изделия, жирные сорта мяса, различные кондитерские изделия, сладкую выпечку, газировку и алкоголь. Так или иначе, но вся вышеупомянутая еда и напитки способствуют набору веса, из-за чего впоследствии будет страдать печень. Поэтому важно, чтобы рацион питания был сбалансированным. В этом плане хорошо себя зарекомендовала средиземноморская диета.

"Для средиземноморской диеты характерно большое количество овощей, листовой зелени, фруктов, ягод, продуктов, содержащих омега-3, — это рыба, морепродукты. А вот как раз жирное красное мясо очень сильно ограничено. Плюс в эту диету включают оливковое масло. И отдельно подчеркну, для печени также необходимы продукты, которые содержат витамин Е. Это различные растительные масла", — резюмировала Круглова.