Врач развеяла миф о пользе чистки печени

Чистка печени является бессмысленным занятием, так как этот орган не может "забиться". Об этом "Газете.ru" рассказала гастроэнтеролог-гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники "ЭКСПЕРТ" Мария Прашнова.

"Печень — главный очищающий орган. "Забиться" она никак не может, она способна к самоочищению. Исключение — декомпенсация цирроза, но тут реальная "чистка" лишь одна — пересадка новой печени", — отметила эксперт.

При этом процедура "чистки", как правило, подразумевает приём желчегонных препаратов, однако имеются и иные способы. Например, есть народный способ, при котором пьют оливковое масло, а если к нему добавить лимонный сок, то со стулом выйдут довольно крупные "камни". Различные "целители" преподносят это как выход камней из печени, однако на самом деле это "кусочки мыла". Кроме того, большое количество масла создаёт избыточную нагрузку на желчевыводящие пути.

"В желчи есть соли желчных кислот. Именно они эмульгируют жиры из нашей пищи — без этого наш кишечник не может усвоить и сами жиры, и жирорастворимые витамины. И когда мы активно пьём масло, поставляя одномоментно большое количество жиров в ЖКТ, желчевыводящие пути не справляются", — добавила специалист.