Россиянам объяснили природу возникновения бессонницы и как с ней бороться

Бессонница возникает при сбое в синтезе мелатонина в организме, рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская. Часто уровень этого гормона снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна, объяснила она.

В беседе с RT специалист напомнила, что организм человека живёт по биологическим часам, то есть в соответствии с циркадными ритмами. В тёмное время суток он переходит в режим отдыха, в светлое — в режим активности. Биологические часы, указала она, работают так, что человеку хочется спать именно ночью. Всё потому, что синтез мелатонина сильно зависит от освещённости: почти 70% этого гормона вырабатывается в тёмное время суток, подчеркнула врач.

Бессонница же возникает, если происходит сбой в синтезе мелатонина. При этом, по данным лаборатории, у 72% людей, сдавших анализ на мелатонин, уровень гормона сна понижен.

"Важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днём. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7–8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов", — поведала Демьяновская.

Как утверждает врач, спать нужно в тёмном помещении, так как мелатонин вырабатывается исключительно в темноте. На ночь рекомендуется выключить свет, телевизор и все гаджеты, плотно закрыть шторы. Кроме того, чай и кофе тоже могут подавлять выработку мелатонина, поэтому их стоит пить в первой половине дня. За пару часов до сна лучше не есть тяжёлой и жирной пищи, чтобы организм вместо полноценного отдыха не тратил энергию на пищеварение.