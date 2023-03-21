Неврологи рассказали о пугающих причинах слишком чуткого сна

Причина чрезмерно чуткого сна может крыться в чересчур напряжённой интеллектуальной работе в дневное время, а также в дисбалансе гормонов и стрессе. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, невролог Ринат Гимранов.

"Часто чуткость сна зависит от определённого периода в жизни или событий дня. Так, сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью или большого количества умственной деятельности днём, а также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности. Влияет на чуткость сна также возраст более пятидесяти лет, наследственная предрасположенность и неосознаваемое психологическое напряжение", — сообщил "Газете.ru" Гимранов.

Он посоветовал исключить или хотя бы максимально сократить употребление кофеина, а также забыть про интенсивные физические нагрузки перед сном. К тому же не помешает упорядочить режим работы и отдыха.

Его коллега, невролог Никита Канушин, добавил, что чуткий сон не всегда отклонение от нормы, это может быть естественное состояние, если речь идёт о фазе быстрого сна, занимающей до четверти ночного отдыха. В этой фазе мозг особенно восприимчив к внешним раздражителям: звукам, свету и так далее.

Впрочем, добавил медик, чуткий сон может свидетельствовать и о наличии ряда заболеваний, включая депрессию, невротические расстройства, чрезмерную увлечённость алкоголем или лекарствами. Причиной также могут быть бессонница и соматические заболевания. По словам Канушина, в этом случае необходимо обратиться к врачу, который подскажет правильное решение этой проблемы.