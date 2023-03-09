Врач рассказала, какие БАДы могут вызвать гепатит и цирроз печени

Различные растительные препараты и БАДы могут быть крайне опасными для человека и вызвать у него цирроз печени или же хронический гепатит. Об этом "Газете.ru" рассказала главный врач клиники "Эксперт", гастроэнтеролог, гепатолог и доцент СПбГУ Мария Прашнова.

"Растительные препараты и биодобавки могут вызывать большое количество лекарственных поражений печени. Проявления могут варьироваться от лёгкого повышения уровня печёночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печёночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений", — отметила Прашнова.

По словам специалиста, известно более 100 препаратов, которые токсичны для печени. Наиболее опасны фитопрепараты на основе растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды: чистотел большой, окопник лекарственный, мята болотная, дубровник обыкновенный, атрактилис смолоносный, перец опьяняющий (кава-кава) и другие. Впрочем, навредить здоровью печени способна любая добавка, а риски могут возникнуть при неправильной идентификации растения или выборе его неправильной части, из которой в дальнейшем и производится препарат.

"Кроме того, из-за недостаточного контроля за производством в препарате могут оказаться незаявленные вещества. По европейским данным, растительные средства занимают девятое место по частоте лекарственных поражений печени. На том же уровне, например, находится число поражений, вызванных противотуберкулёзным антибиотиком изониазидом", — добавила Прашнова.