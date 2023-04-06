Названо три полезные привычки, которые продлят жизнь

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с Лайфом раскрыл секреты долголетия. Как оказалось, продлить жизнь гораздо проще, чем кажется. Важно лишь следовать нескольким полезным привычкам.

1. Регулярная физическая активность

Постоянная ежедневная активность укрепляет мышцы, тренирует сердечно-сосудистую систему, помогает не набирать лишнего веса при правильном питании, способствует укреплению иммунитета. Кроме того, регулярные тренировки или хотя бы прогулки препятствуют возникновению диабета второго типа, рака толстой кишки, артериальной гипертензии. По словам специалиста, активный образ жизни также положительно влияет на внешний вид.

"Если у вас нет возможности регулярно посещать зал, можно заменить его домашними тренировками. Или же ежедневными прогулками по 40–60 минут", — сказал Рябков.

2. Правильное питание

Сбалансированное питание — это спонсор получения организмом всех необходимых микроэлементов, минералов, витаминов. Грамотное соблюдение пропорции белков, жиров и углеводов будет давать энергию, положительно влиять на внутренние процессы всего организма. Как заявил Рябков, включение в рацион свежих фруктов, овощей и ягод поможет восполнить недостаток витаминов и прочих полезных веществ. Также питание способно влиять на ментальное здоровье, снижать уровень стресса, повышать концентрацию внимания.

3. Отказ от курения и употребления алкоголя

Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Данная привычка увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта, цереброваскулярных заболеваний (повреждение артерий, которые питают кислородом мозг). Составляющие сигарет приводят к развитию тромбоза, ускоряют сердечный ритм. Также курение может провоцировать онкологию разных органов.

"Алкоголь бьёт по желудочно-кишечному тракту (печень, пищевод, желудок), вызывает тромбоз. Но основной удар приходится на мозг, а именно на его кору. Алкоголь разрушает клетки мозга без возможности их восстановления. Регулярное употребление алкоголя приводит к развитию хронического недомогания, ухудшения умственной и физической активности", — резюмировал эксперт.