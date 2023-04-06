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6 апреля, 03:40

Назван способ самостоятельного определения дефицита витамина С в организме

Нутрициолог Падолка объяснила, как самостоятельно определить дефицит витамина C

Получить нужное количество витамина С из продуктов получается редко, в связи с чем многие обращаются к приёму нутриентов. При подборе БАД необходимо провести лабораторную диагностику, но узнать о нехватке этого витамина можно и самостоятельно. Об этом рассказала интегративный нутрициолог, член Европейского Университета Долголетия, эксперт компании SOLGAR Катерина Падолка.

"Для оценки дефицита витамина С можно провести пробу щипка. Для этого захватите кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. Расстояние между пальцами левой и правой руки должно быть около 2-3 мм. После этого сместите части складок кожи в противоположном направлении", — приводит её слова "Газета.ru".

Если на этом месте появилось кровоизлияние, это говорит о чрезмерной ломкости капилляров, в том числе и о дефиците витамина С, пояснила специалист.

В Японии назвали семь витаминов и минералов, обязательных в рационе

В Японии назвали семь витаминов и минералов, обязательных в рационе

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева уточнила, что суточная потребность в витамине С составляет 30-60 мг для детей, 70-90 мг для подростков, 90 мг для взрослых и 100-120 мг беременным.

Ранее врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что нехватка витаминов — одна из важных причин ухудшения состояния кожи. Как правило, на нехватку полезных элементов кожа реагирует сухостью, появлением трещин, высыпаниями, а также снижением упругости и эластичности.

Диетолог рассказала, какие продукты помогут устранить нехватку витамина C, и это не цитрусы

Диетолог рассказала, какие продукты помогут устранить нехватку витамина C, и это не цитрусы

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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