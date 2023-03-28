Диетолог рассказала, какие продукты помогут устранить нехватку витамина C, и это не цитрусы

Вопреки устоявшемуся мнению, наибольшее количество витамина C содержится вовсе не в цитрусовых, а в сезонных ягодах и некоторых овощах, например болгарском перце, петрушке и брокколи. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова.

"Больше всего витамина С в сухом шиповнике и сезонных ягодах: облепихе, вишне, смородине, ежевике, клубнике. Также витамином С богаты петрушка, укроп, кресс-салат, брокколи", — сказала эксперт.

При этом цитрусовые содержат всего около 50 мг витамина на 100 граммов продукта, а болгарский перец — 200 мг на ту же массу. В свою очередь диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина отметила, что витамин C очень полезен и важен для организма, поэтому продуктам, в которых он содержится, следует уделить особое внимание в рационе.

"Витамин С участвует в процессе синтеза коллагена — основы строения кожи, сухожилий, связок и хрящей, а также способствует укреплению иммунитета, влияет на выработку веществ, которые защищают кожу от воздействия агрессивной среды, улучшает усвоение железа, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему", — подчеркнула Гридина.

Она добавила, что это вещество также содержится в свежих фруктах, всех видах капусты, тимьяне и шпинате. Кроме того, много витамина C в помидорах, запечённом картофеле. А любителям экзотики стоит обратить внимание на гуаву, киви, личи и папайю.

Чтобы сохранить нужный элемент в продуктах при обработке, необходимо придерживаться нескольких правил. Так, при чистке овощей и фруктов нужно оставить слой кожуры, так как в ней содержится не только клетчатка, но и витамин С. Кроме того, овощи лучше отваривать, не нарезая их. Не стоит подвергать продукты и долгой термической обработке. При приготовлении морсов и компотов из замороженных фруктов и ягод Гридина рекомендует просто промыть их проточной водой и сразу помещать в кипящую воду без предварительного размораживания.