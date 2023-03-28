Диетолог рассказала, какие продукты помогут устранить нехватку витамина C, и это не цитрусы
Диетолог Жаркова: При нехватке витамина C лучше есть болгарский перец и петрушку
Вопреки устоявшемуся мнению, наибольшее количество витамина C содержится вовсе не в цитрусовых, а в сезонных ягодах и некоторых овощах, например болгарском перце, петрушке и брокколи. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова.
"Больше всего витамина С в сухом шиповнике и сезонных ягодах: облепихе, вишне, смородине, ежевике, клубнике. Также витамином С богаты петрушка, укроп, кресс-салат, брокколи", — сказала эксперт.
При этом цитрусовые содержат всего около 50 мг витамина на 100 граммов продукта, а болгарский перец — 200 мг на ту же массу. В свою очередь диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина отметила, что витамин C очень полезен и важен для организма, поэтому продуктам, в которых он содержится, следует уделить особое внимание в рационе.
"Витамин С участвует в процессе синтеза коллагена — основы строения кожи, сухожилий, связок и хрящей, а также способствует укреплению иммунитета, влияет на выработку веществ, которые защищают кожу от воздействия агрессивной среды, улучшает усвоение железа, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему", — подчеркнула Гридина.
Она добавила, что это вещество также содержится в свежих фруктах, всех видах капусты, тимьяне и шпинате. Кроме того, много витамина C в помидорах, запечённом картофеле. А любителям экзотики стоит обратить внимание на гуаву, киви, личи и папайю.
Чтобы сохранить нужный элемент в продуктах при обработке, необходимо придерживаться нескольких правил. Так, при чистке овощей и фруктов нужно оставить слой кожуры, так как в ней содержится не только клетчатка, но и витамин С. Кроме того, овощи лучше отваривать, не нарезая их. Не стоит подвергать продукты и долгой термической обработке. При приготовлении морсов и компотов из замороженных фруктов и ягод Гридина рекомендует просто промыть их проточной водой и сразу помещать в кипящую воду без предварительного размораживания.
Ранее трихолог Наталия Жовтан рассказала, как сохранить красивые волосы после 40 лет. По её словам, необходимо обратить внимание на питание, особенно на пищу, богатую серой, так как именно она входит в состав кератина.
Shutterstock