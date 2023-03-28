Трихолог рассказала, как сохранить красивые волосы после 40 лет

Физиологические изменения организма незамедлительно оказывают влияние на работу волосяного фолликула — микрооргана, регулирующего рост волос. После 30 лет начинается процесс старения, что приводит в большинстве случаев к нарушению скорости роста волосяного стержня, его пигментации и толщины. Обратить время вспять невозможно, но можно замедлить этот процесс, рассказала в беседе с Лайфом трихолог Наталия Жовтан.

"Мытьё волос должно быть по мере загрязнения. Средство выбираем по типу волос, не пренебрегая использованием кондиционеров. Маски и бальзамы на голову наносить 1–2 раза в неделю, избегая её кожи. Они предназначены исключительно для стержней. В составе предпочтительны мягкие ПАВы, протеины, масла, экстракты растений. Для ухода необходимо иметь шампунь для частого использования и ещё один для глубокого очищения, для использования 2–3 раза в месяц", — отметила эксперт.

Также, по словам трихолога, необходимо обратить внимание на питание, особенно на пищу, богатую серой, так как именно она входит в состав кератина. Стоит исключить такие процедуры, как кератин или ботокс для волос, в конечном счёте они необратимо повредят стержень, истончат его, пояснила Жовтан. Специалист добавила, что использовать фен и применять термическое воздействие можно только при нанесении средств с термозащитой.

"В домашних условиях можно использовать различные девайсы для кожи головы, которые приводят к стимуляции кровообращения, улучшению питания и нормализации работы волосяного фолликула", — заключила трихолог.