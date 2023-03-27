Трихолог объяснила, почему весной усиливается выпадение волос

С выпадением волос в межсезонье сталкиваются многие люди. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова в разговоре с kp.ru отметила, что это нормальное явление, оно связано с общим ослабленным состоянием волос.

По её словам, если осенью волосы выпадают из-за агрессивного воздействия солнца на кожу головы в течение лета, то весной — в связи с дефицитом витаминов и микроэлементов, накопленным за зиму. У женщин дополнительными факторами выступают железодефицитная анемия и изменения гормонального фона. В целом все причины, продолжила Хохлова, можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние.

Среди внешних причин выпадения волос в межсезонье можно выделить неправильные шапки. Например, когда головной убор подобран не по погоде или не по размеру. Если шапка тугая и тесная, она будет сдавливать голову и нарушать микроциркуляцию кожи головы. Если же головной убор изготовлен из синтетических материалов, то будет затруднено дыхание кожи головы и воздухообмен. Также трихолог указала, что к внешним причинам можно отнести перепады температур и неправильно подобранные средства для ухода и укладки.

Среди внутренних причин проблем с волосами Хохлова выделила нехватку солнца и витаминов. После зимы организм истощён, он испытывает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов. Кроме того, если зимой человек перенёс ковид, ОРВИ, грипп и другие инфекционные заболевания, в дальнейшем это может сказаться на состоянии кожи головы и волос. Всё потому, что из-за болезни и приёма лекарств внутренние обменные процессы нарушаются. Также выпадение волос провоцируют стрессы и нервные перегрузки. Чтобы избежать проблем с волосами, важно правильно ухаживать за ними, вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачу-трихологу, если возникла проблема.