Названы опасные заболевания, которые можно подхватить через обыкновенную расчёску

Процесс наведения красоты может таить в себе немало опасностей и рисков, ведь подхватить крайне неприятное заболевание можно даже при помощи обычной расчёски. О том, чем именно можно заразиться после одного причёсывания, Лайфу рассказала трихолог, дерматолог Наталия Жовтан.

"Самой распространённой опасностью считаются вши — насекомые, которые достаточно легко передаются от больного человека здоровому через гигиенические предметы, через головные уборы, расчёски, заколки, подушки, а также при непосредственном контакте с волосами. Если парикмахер недостаточно чистоплотен, если он не обрабатывает инструменты или не сметает волосы, то риск заразиться через расчёску действительно есть. Особенно часто заражение через расчёску вшами происходит в детских коллективах или в коллективах, где есть тесные контакты между людьми", — подчеркнула Жовтан.

Справиться с этой ситуацией поможет короткая причёска. Ещё одним распространённым заболеванием является бактериальная инфекция. Как правило, через расчёску передаются импетиго, стафилококковая инфекция или фолликулит. Все они представляют собой небольшие гнойнички на коже головы, которые являются последствием травмы расчёской. Их содержимое может попасть на зубцы, и при дальнейшем использовании вновь произойдёт заражение.

"Не таким частым заболеванием можно считать стригущий лишай, или микоз волосистой части головы, который также распространяется при использовании заражённой расчёски. Это чешуйки кожи, которые поражены грибком, при попадании на волосистую часть головы они непременно начинают размножаться. Конечно, дети в большей опасности, чем взрослые, потому что у взрослых это заболевание не так часто развивается", — добавила эксперт.

В группе риска также могут оказаться лица восточных национальностей, у которых наблюдаются густые волосы, достаточно тесное общение в семействе и использование одних гигиенических предметов на всю семью.