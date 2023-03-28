9 лайфхаков, как защитить отвыкшую за зиму кожу от агрессивного весеннего солнца

Помимо недостатка витаминов, который испытывает большинство из нас, в первые весенние месяцы кожа становится сухой и обезвоженной. Потому что отвыкла от агрессивного ультрафиолета за зимний период. Но не отчаивайтесь! Мы знаем несколько способов, которые помогут сохранить гладкость, бархатистость и увлажнённость вашей кожи.

1. Не забывайте пить свою норму воды

Начинается всё с базы. Не допустить обезвоживания кожи в особо тяжёлый для неё период можно, если выпивать 1,5–2 литра воды в день.

2. Реже пользуйтесь горячей водой

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Горячая вода способна выводить естественные масла и влагу из кожи, поэтому старайтесь использовать тёплую воду при принятии ванны и умывании.

3. Не слишком долго сидите на солнце

Порадоваться забытым ощущениям от солнечных лучей на коже, может, и приятно. Только вот не стоит с этим перебарщивать. Чтобы не допустить обезвоживания, ограничьте своё время под светилом.

4. Не забывайте про уход

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Что зимой, что весной уберечь кожу от пагубного воздействия агрессивной окружающей среды помогут увлажняющие и питательные кремы. Лосьоны тоже тема классная, потому как задерживают влагу.

5. Добавьте в уход сыворотки

Иногда обычного ухода становится недостаточно, тогда следует пользоваться дополнительными средствами. Попробуйте внедрить сыворотки. Они содержат высокую концентрацию активных ингредиентов и помогают улучшить состояние кожи.

6. Не забывайте про бальзам для губ

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Почему-то многие забывают, что и губы нуждаются в увлажнении. Купите увлажняющий бальзам, а ещё лучше — используйте для их восстановления ночные маски. Да, такие тоже бывают.

7. Избегайте сильного ветра

Каждый раз лучше наносить слой крема пожирнее, если видите, что погода за окном не слишком приветливая. Это относится как к сильному ветру, так и к остаточным весенним морозам.

8. Следите за питанием

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Помимо водного баланса, чтобы кожа была здоровой, увлажнённой и блестела красотой, важно следить и за тем, что вы едите. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, такими как витамин Е, С, цинк и селен.

9. Бросайте курить

Курение сужает кровеносные сосуды, а это в свою очередь приводит к ухудшению кровообращения и снижению уровня влаги в коже. Да и вообще привычка, приближающая старость. Оно вам надо?