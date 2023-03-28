Как на жизни всех знаков зодиака отразится парад планет 28 марта 2023 года

28 марта произойдёт редкое астрологическое явление: планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран выстроятся на небе в одну линию. Сейчас, напоминает астролог, период Овнов. А это значит, что ярче всего будут заметны Меркурий и Юпитер, находящиеся в этом знаке зодиака. Ещё недавно, по словам Алексея, мы отпраздновали новый астрологический год, и зенит этих планет напоминает, что пришло время обновлений. Меркурий в Овне отвечает за новые идеи, а Юпитер расширяет и делает их популярными.

Следующим по яркости следует соединение Венеры и Марса. Планеты романтических отношений и всего материального. Венера находится в знаке зодиака Телец, а Марс в Раке. Но в эту идиллию инь и ян встраивается Уран, который тоже находится в Тельце Алексей Фандеев Астролог

Во время парада планет 28 марта 2023 года сильнее всего активизируются стихии Земли и Воды. По словам астролога, может показаться, что пришло идеальное время для гармонизации личных отношений и выхода на новый финансовый уровень. Но всегда есть кто-то третий, создающий сопротивление и портящий красивую сказку. 28 марта в параде планет это будет Уран — планета революции.

Венера в Тельце требует понятных и стабильных отношений. Так что все, заключённые в треугольник Карпмана, осмеливаются из него выйти. Абьюзивные отношения выйдут из моды раз и навсегда. Но эта планета также отвечает и за достаток, напоминает эксперт.

Этот парад планет ознаменует нам огромные изменения в глобальной финансовой системе Алексей Фандеев Астролог

Также Алексей добавляет, что в ближайшие полгода возможны появления новых валют и крушения старых, кажущихся сейчас устойчивыми. Уже совсем близко финансовые реформы и глобальные смены философии отношения к деньгам.

Также старые, отжившие потребительские ориентиры падут. Атрибуты богатства и то, на что сейчас модно тратить свою наличку, станут моветоном в приличном обществе. Начнётся полное погружение в эпоху Водолея. Это означает, что теперь ценность будет иметь не то, что на нас надето и на какой машине приехали, а то, где мы находимся, чем занимаемся и какие инструменты развития используем.

В эпоху Водолея важно не на что тратить деньги, а как и зачем. Тренд этого периода — вложение в себя, а именно — знаний Алексей Фандеев Астролог