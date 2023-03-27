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27 марта, 20:15

Александр Петров вышел в свет с кольцом на безымянном пальце

В Международный день театра 34-летний актёр Александр Петров появился на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. Увидев кадры с первой церемонии вручения премии Художественного театра имени А. П. Чехова, поклонники звезды заподозрили, что он наконец женился на своей пассии — актрисе Стасе Милославской.

Актёр Александр Петров на премии с кольцом на безымянном пальце. Видео © Telegram / Super.ru

"Неузнаваемый Александр Петров появился на премии Художественного театра с кольцом на безымянном пальце. Можем поздравлять Стасю Милославскую?", — задаётся вопросом Super.ru.

Некоторые СМИ же предполагают, что актёр просто забыл снять реквизит со съёмок: играл женатого мужчину и явился "в образе" на театральную премию. Тем более, что возлюбленная Петрова призналась, что ей он пока замуж так и не предлагал и шутя предполагала, что она "чего-то не знает".

"Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?"цитирует Милославскую Telegram-канал "Антиглянец".

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Обложка ©

VK / Александр Петров

Арина Родионова
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