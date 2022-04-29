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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 10:19

"История про душу": Актёр Петров назвал "Спартак" сообществом классных людей

По итогам 26 туров команда располагается на десятом месте чемпионата России.

Актёр Александр Петров заявил, что ему понравился документальный фильм "Мы — "Спартак", снятый к столетию футбольного клуба. Об этом сообщает "Газета.ru".

Петров является давним болельщиком "Спартака". Красно-белый клуб он считает сообществом классных людей.

"Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов "Спартака". Это честное кино про обычных людей. <...> История про душу, ведь "Спартак" — это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений. Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позёрства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру", — сказал Петров.

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Напомним, после 26 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда расположилась в трёх очках от зоны стыковых матчей. В последней игре красно-белые на выезде уступили "Ростову" со счётом 2:3.

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VK / Александр Петров – Официальная группа

Роман Фейгин
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