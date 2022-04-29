"История про душу": Актёр Петров назвал "Спартак" сообществом классных людей
По итогам 26 туров команда располагается на десятом месте чемпионата России.
Актёр Александр Петров заявил, что ему понравился документальный фильм "Мы — "Спартак", снятый к столетию футбольного клуба. Об этом сообщает "Газета.ru".
Петров является давним болельщиком "Спартака". Красно-белый клуб он считает сообществом классных людей.
"Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов "Спартака". Это честное кино про обычных людей. <...> История про душу, ведь "Спартак" — это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений. Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позёрства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру", — сказал Петров.
Напомним, после 26 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда расположилась в трёх очках от зоны стыковых матчей. В последней игре красно-белые на выезде уступили "Ростову" со счётом 2:3.