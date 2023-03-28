10 фото котиков, которые до смерти боятся купаться, и в их глазах можно увидеть мольбы о помощи

"У моих котов случилась паническая атака, когда я решила принять ванну. Так волновались и не отходили никуда", — lilvamp666.

Фото © Reddit / lilvamp666

"Реакция кошки на то, что я принимаю ванну. Самая экспрессивная кошка из всех, что я знаю", — tacos_fall_apart.

Фото © Reddit / tacos_fall_apart

"Морда моего кота, когда понял, что сейчас его будут мыть", — ceciliaj731.

Фото © Reddit / ceciliaj731

Фото © Reddit / uyanbekardes

"Оставила дверь открытой, когда принимала ванну. Кошка в ужасе", — Megan_Bee.

Фото © Reddit / Megan_Bee

"Чарли только что узнал, что такое ванна", — bellyscritches.

Фото © Reddit / bellyscritches

"Она в ужасе от ванны, но, когда приходит время заматываться в полотенце, — у неё восторг", — Threndsa.

Фото © Reddit / Threndsa

"Кто-то у нас не большой любитель мыться", — egrone209.

Фото © Reddit / egrone209

"Скажи честно, ты меня приготовить собираешься?" — heyjmn_.

Фото © Reddit / heyjmn_

"Это Джек. Он ненавидит мыться, но обожает своё полотенце", — Mad_Jack13.