Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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28 марта, 09:00

10 фото котиков, которые до смерти боятся купаться, и в их глазах можно увидеть мольбы о помощи

Все знают, что коты ненавидят мыться, но мало кто представляет насколько. Собрали 10 фотографий, которые обрисуют вам ситуацию в лучшем виде.

"У моих котов случилась паническая атака, когда я решила принять ванну. Так волновались и не отходили никуда", — lilvamp666.

Фото © Reddit / lilvamp666

Фото © Reddit / lilvamp666

"Реакция кошки на то, что я принимаю ванну. Самая экспрессивная кошка из всех, что я знаю", — tacos_fall_apart.

Фото © Reddit / tacos_fall_apart

Фото © Reddit / tacos_fall_apart

"Морда моего кота, когда понял, что сейчас его будут мыть", — ceciliaj731.

Фото © Reddit / ceciliaj731

Фото © Reddit / ceciliaj731

"Время купаться!" uyanbekardes.

Фото © Reddit / uyanbekardes

Фото © Reddit / uyanbekardes

"Оставила дверь открытой, когда принимала ванну. Кошка в ужасе", — Megan_Bee.

Фото © Reddit / Megan_Bee

Фото © Reddit / Megan_Bee

"Чарли только что узнал, что такое ванна", — bellyscritches.

Фото © Reddit / bellyscritches

Фото © Reddit / bellyscritches

"Она в ужасе от ванны, но, когда приходит время заматываться в полотенце, — у неё восторг", — Threndsa.

Фото © Reddit / Threndsa

Фото © Reddit / Threndsa

"Кто-то у нас не большой любитель мыться", — egrone209.

Фото © Reddit / egrone209

Фото © Reddit / egrone209

"Скажи честно, ты меня приготовить собираешься?" heyjmn_.

Фото © Reddit / heyjmn_

Фото © Reddit / heyjmn_

"Это Джек. Он ненавидит мыться, но обожает своё полотенце", — Mad_Jack13.

Фото © Reddit / Mad_Jack13

Фото © Reddit / Mad_Jack13

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

Обложка ©

Reddit / heyjmn_, egrone209

Сергей Трофимов
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