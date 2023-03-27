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27 марта, 15:40

Где сейчас эти 5 звёзд, которые в девяностых и нулевых сводили поклонников с ума

Они не сходили с экранов наших телевизоров, а потом просто куда-то делись. Где сейчас те, кого называли секс-символами и невероятными талантами?

Девяностые и двухтысячные годы — время расцвета российской поп-культуры. В этот период зажигались большие звёзды, но о некоторых мы уже почти ничего не помним. Что же случилось с теми, от кого когда-то сходили с ума миллионы?

Влад Сташевский

Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЗОЛОТО МУЗ-ТВ

Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЗОЛОТО МУЗ-ТВ

Пик карьеры певца пришёлся на середину 1990-х, когда его продюсером был легендарный Юрий Айзеншпис. Потом Влад попытался уйти в свободное плавание, но в начале 2000-х его песни уже никто не слушал. Впрочем, Сташевский до сих пор пишет и выпускает музыку. И даже выступает с концертами, правда, в основном на корпоративах.

После ухода с большой сцены бывший секс-символ параллельно занимался коммерцией, играл в театре, принимал участие в реалити-шоу. У него два сына от двух жён. Кстати, если вы не знали, Влад Сташевский — это псевдоним.

Маша Малиновская

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Слава пришла к Маше в начале 2000-х. Она переехала из родного Смоленска в Москву и устроилась на популярный музыкальный телеканал. Программы "10 sexy", "Лучшая двадцатка", "Фабрика звёзд" и эротическое реалити-шоу "Империя", которые она вела, собирали у экранов миллионы мужчин.

На излёте славы Малиновская вступила в ЛДПР и стала депутатом Белгородской областной думы. Снялась в нескольких сериалах, озвучила бегемотиху Глорию из серии мультфильмов "Мадагаскар". В 2011 году стала мамой.

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"Мылись в грязной воде после Жириновского": Малиновская — о первой встрече с лидером ЛДПР

Витас

Фото © Wikimedia Commons, кадр из видео © YouTube / iilisav

Фото © Wikimedia Commons, кадр из видео © YouTube / iilisav

В начале 2000-х певец шокировал публику своим супервысоким фальцетом. Вокруг него умело нагнетался хайп, который, впрочем, продлился недолго. Но Витас и не думал пропадать из новостей даже в 2010-х. Правда, интерес к своей персоне он поддерживал чаще не творчеством, а скандалами.

В 2013 году Витас пьяным совершил ДТП и напал на полицейского. В 2018-м снова навеселе устроил пальбу из стартового пистолета у себя дома на Рублёвке. Соседи вызвали полицию, правоохранителям даже пришлось выломать дверь, чтобы угомонить бывшую звезду. А в октябре 2022 года в одном из московских клубов артист брызнул в глаза чиновнику из перцового баллончика, на него завели уголовное дело.

Лада Дэнс

Фото © "Кинопоиск", VK / Лада Дэнс

Фото © "Кинопоиск", VK / Лада Дэнс

Хиты Лады Дэнс в 1990-е звучали отовсюду. Сегодня она продолжает заниматься творчеством, но уже только для самых преданных фанатов. Певица выступает на сборных ретроконцертах и корпоративах. А ещё снимается в сериалах и участвует в телевизионных шоу. У Лады двое взрослых детей. С их отцом она развелась ещё в 2002 году.

DJ Грув

Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЖИЗА

Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЖИЗА

В 1990-е годы и в начале 2000-х DJ Грув был одним из самых популярных электронных музыкантов в России. К нему выстраивалась очередь из крупнейших звёзд шоу-бизнеса: все хотели "музыку от Грува". Но к 2010 году популярность практически сошла на нет.

Грув продолжает заниматься электроникой и выступать, но теперь его послужной список чуть скромнее. Например, саундтрек к фильму "Наша Russia: Яйца судьбы" или 15 тысяч подписчиков на YouTube. Помимо этого музыкант коллекционирует вино и руководит школой для диджеев. А в 2017 году он стал отцом.

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Обложка ©

ТАСС / Борисов Виктор/ Компания "Планета информ"

Семен Хафизов
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