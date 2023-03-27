Где сейчас эти 5 звёзд, которые в девяностых и нулевых сводили поклонников с ума
Они не сходили с экранов наших телевизоров, а потом просто куда-то делись. Где сейчас те, кого называли секс-символами и невероятными талантами?
Девяностые и двухтысячные годы — время расцвета российской поп-культуры. В этот период зажигались большие звёзды, но о некоторых мы уже почти ничего не помним. Что же случилось с теми, от кого когда-то сходили с ума миллионы?
Влад Сташевский
Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЗОЛОТО МУЗ-ТВ
Пик карьеры певца пришёлся на середину 1990-х, когда его продюсером был легендарный Юрий Айзеншпис. Потом Влад попытался уйти в свободное плавание, но в начале 2000-х его песни уже никто не слушал. Впрочем, Сташевский до сих пор пишет и выпускает музыку. И даже выступает с концертами, правда, в основном на корпоративах.
После ухода с большой сцены бывший секс-символ параллельно занимался коммерцией, играл в театре, принимал участие в реалити-шоу. У него два сына от двух жён. Кстати, если вы не знали, Влад Сташевский — это псевдоним.
Маша Малиновская
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Слава пришла к Маше в начале 2000-х. Она переехала из родного Смоленска в Москву и устроилась на популярный музыкальный телеканал. Программы "10 sexy", "Лучшая двадцатка", "Фабрика звёзд" и эротическое реалити-шоу "Империя", которые она вела, собирали у экранов миллионы мужчин.
На излёте славы Малиновская вступила в ЛДПР и стала депутатом Белгородской областной думы. Снялась в нескольких сериалах, озвучила бегемотиху Глорию из серии мультфильмов "Мадагаскар". В 2011 году стала мамой.
Витас
Фото © Wikimedia Commons, кадр из видео © YouTube / iilisav
В начале 2000-х певец шокировал публику своим супервысоким фальцетом. Вокруг него умело нагнетался хайп, который, впрочем, продлился недолго. Но Витас и не думал пропадать из новостей даже в 2010-х. Правда, интерес к своей персоне он поддерживал чаще не творчеством, а скандалами.
В 2013 году Витас пьяным совершил ДТП и напал на полицейского. В 2018-м снова навеселе устроил пальбу из стартового пистолета у себя дома на Рублёвке. Соседи вызвали полицию, правоохранителям даже пришлось выломать дверь, чтобы угомонить бывшую звезду. А в октябре 2022 года в одном из московских клубов артист брызнул в глаза чиновнику из перцового баллончика, на него завели уголовное дело.
Лада Дэнс
Фото © "Кинопоиск", VK / Лада Дэнс
Хиты Лады Дэнс в 1990-е звучали отовсюду. Сегодня она продолжает заниматься творчеством, но уже только для самых преданных фанатов. Певица выступает на сборных ретроконцертах и корпоративах. А ещё снимается в сериалах и участвует в телевизионных шоу. У Лады двое взрослых детей. С их отцом она развелась ещё в 2002 году.
DJ Грув
Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / ЖИЗА
В 1990-е годы и в начале 2000-х DJ Грув был одним из самых популярных электронных музыкантов в России. К нему выстраивалась очередь из крупнейших звёзд шоу-бизнеса: все хотели "музыку от Грува". Но к 2010 году популярность практически сошла на нет.
Грув продолжает заниматься электроникой и выступать, но теперь его послужной список чуть скромнее. Например, саундтрек к фильму "Наша Russia: Яйца судьбы" или 15 тысяч подписчиков на YouTube. Помимо этого музыкант коллекционирует вино и руководит школой для диджеев. А в 2017 году он стал отцом.
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ТАСС / Борисов Виктор/ Компания "Планета информ"