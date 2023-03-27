В Воронеже по неизвестным причинам перенесли концерт Ани Лорак
В Воронеже перенесли концерт певицы Ани Лорак, который был запланирован на 24 апреля на площадке Event Hall. Информация об этом опубликована на сайте концертного зала.
"Концерт Ани Лорак переносится. Уважаемые зрители, по всем вопросам, касающимся концерта Ани Лорак, обращайтесь к организаторам данного мероприятия", — сказано в сообщении.
К моменту переноса мероприятия было продано менее половины билетов. Их реализовывали по цене от двух до десяти тысяч рублей. Пока не известно, на какой конкретно срок перенесено выступление певицы, а также причины случившегося.
Ранее Лайф писал о том, что мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО. Спустя какое-то время сама певица прервала молчание и заявила, что продолжит выступать в России, поскольку её родная страна, Украина, начала давить на неё ещё в 2014 году. Позже стало известно, что концерт украинской певицы решили отменить и в Ростове-на-Дону.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев