В Воронеже по неизвестным причинам перенесли концерт Ани Лорак

В Воронеже перенесли концерт певицы Ани Лорак, который был запланирован на 24 апреля на площадке Event Hall. Информация об этом опубликована на сайте концертного зала.

К моменту переноса мероприятия было продано менее половины билетов. Их реализовывали по цене от двух до десяти тысяч рублей. Пока не известно, на какой конкретно срок перенесено выступление певицы, а также причины случившегося.