В Японии назвали семь витаминов и минералов, обязательных в рационе

Нейромедиаторы в мозге — серотонин, дофамин и норадреналин — создаются из аминокислот, для появления которых нужны семь витаминов и минералов, пишет автор Асукэн на портале Yahoo News Japan. Речь идёт о ниацине, фолиевой кислоте, витаминах B6 и С, а также железе, меди и магнии.



Так, он отмечает, что ниацин способствует производству дофамина и тирозина, а также задействован в синтезе серотонина из триптофана. Ежедневный приём 141 миллиграмма ниацина на 10–40% улучшает память и способствует реабилитации после психических заболеваний, помогая улучшать память.

Фолиевая кислота нужна для синтеза дофамина из тирозина и серотонина из триптофана. Отлично улучшает настроение. По данным издания, треть людей, страдающих депрессией, испытывают нехватку фолиевой кислоты.

Витамин B6 служит важным элементом в создании дофамина из тирозина и серотонина из триптофана. Он также позволяет стабилизировать перепады настроения.

Витамин С способствует созданию норадреналина. Он нужен для синтеза других веществ и выработки гормонов для борьбы со стрессом. Люди, часто подвергающиеся стрессу, особо нуждаются в витамине C.



"Недостаток витамина С может привести к психическим расстройствам, трудностям с восстановлением сил и депрессии", — подчеркнул Асукэн, перевод его статьи приводит ИноСМИ.

Железо позволяет создавать дофамин из тирозина и серотонин из триптофана. Дефицит этого металла мешает выработке нужного количества химических веществ в мозге. Когда мало железа, человек испытывает проблемы со сном.

Медь необходима при образовании норадреналина из дофамина. Она усиливает воздействие железа. Меди часто недостаёт людям, страдающим анемией.

Магний необходим для синтеза гормона сна мелатонина из серотонина. Он помогает хорошо спать, если его сочетать с триптофаном. Также он успокаивает нервные и мышечные клетки. Его недостаток вызывает беспокойство и раздражительность.