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31 марта, 14:20

Россиянка напоила 5-летнюю дочь настойкой чистотела вместо витаминов

В Москве ребёнок попал в больницу, выпив настойку чистотела вместо витамина D3

В Москве пятилетняя девочка попала в больницу с токсическим отравлением после того, как мать случайно напоила её настойкой чистотела вместо витамина D3. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летняя женщина решила дать дочке витамин D3, но перепутала пузырьки и достала настойку чистотела. Спустя какое-то время ребёнку стало плохо. Мать вызвала скорую, дочку госпитализировали с диагнозом "токсическое действие разъедающих веществ" в одну из больниц Москвы. Сейчас состояние малышки удовлетворительное, её жизни ничто не угрожает.

Настой чистотела используется для лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы и противопоказан детям до 12 лет.

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А в начале марта семилетняя москвичка попала в больницу с отравлением марихуаной. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие бабушке, которая забирала её с занятий. Первоклассницу несколько раз стошнило, она потеряла сознание. На скорой её доставили в больницу, где у пациентки взяли анализы, показавшие странный и неожиданный результат — отравление наркотиками.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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