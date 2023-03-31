Россиянка напоила 5-летнюю дочь настойкой чистотела вместо витаминов

В Москве пятилетняя девочка попала в больницу с токсическим отравлением после того, как мать случайно напоила её настойкой чистотела вместо витамина D3. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летняя женщина решила дать дочке витамин D3, но перепутала пузырьки и достала настойку чистотела. Спустя какое-то время ребёнку стало плохо. Мать вызвала скорую, дочку госпитализировали с диагнозом "токсическое действие разъедающих веществ" в одну из больниц Москвы. Сейчас состояние малышки удовлетворительное, её жизни ничто не угрожает.

Настой чистотела используется для лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы и противопоказан детям до 12 лет.