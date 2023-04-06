Россиянам назвали идеальное время для завтрака

Поздний завтрак может спровоцировать набор веса и повысить риск развития различных метаболических заболеваний. В какие часы наиболее правильно принимать пищу, рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

"Многие пациенты говорят, что им комфортно приходить на работу без завтрака и есть в первый раз за день ближе к полудню. Это сказывается на их фигуре, весе, обмене веществ. Клинические исследования показали, что люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела и имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета", — отметила Жаровская.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что самое благоприятное для завтрака время — с пяти до восьми часов утра. В это время органы пищеварения максимально включены и готовы к работе, подчеркнула диетолог.