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6 апреля, 07:38

Россиянам назвали идеальное время для завтрака

Диетолог Жаровская: Поздний завтрак может спровоцировать набор веса

Поздний завтрак может спровоцировать набор веса и повысить риск развития различных метаболических заболеваний. В какие часы наиболее правильно принимать пищу, рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

"Многие пациенты говорят, что им комфортно приходить на работу без завтрака и есть в первый раз за день ближе к полудню. Это сказывается на их фигуре, весе, обмене веществ. Клинические исследования показали, что люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела и имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета", — отметила Жаровская.

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В интервью радио Sputnik специалист отметила, что самое благоприятное для завтрака время — с пяти до восьми часов утра. В это время органы пищеварения максимально включены и готовы к работе, подчеркнула диетолог.

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Ранее врач-терапевт Зандан Доржиев объяснил, почему лекарства не рекомендуется запивать соком, кофе и даже чаем. Как указал специалист, эффективность препаратов в этом случае может измениться.

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Иван Косицын
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