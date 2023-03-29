Врач объяснила, о чём может говорить тошнота после приёма пищи

Возникающая после приёма пищи тошнота является достаточно распространённой проблемой, с которой многие пациенты обращаются в больницу. О том, почему она возникает, и о чём может говорить такой симптом, в беседе с Лайфом рассказала терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

"Достаточно часто причиной тошноты после приёма пищи является нарушение моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При замедлении моторики верхних отделов ЖКТ пища дольше находится в желудке, вызывая его растяжение, что проявляется ощущением тяжести и тошноты", — пояснила эксперт.

Эпизодически возникающая после еды тошнота, как правило, может появляться на фоне переедания. Большой объём пищи требует более длительного переваривания, а также способствует значительному растяжению стенок желудка, отметила врач. Кроме того, причина может быть в пищевых токсикоинфекциях, когда на фоне употребления несвежих продуктов из-за действия токсинов происходит замедление моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта с развитием тошноты и даже рвоты.

При этом нельзя забывать, что возникновение тошноты после завтрака обеда или ужина может быть связано с характером употребляемой пищи. Например, жирная еда в большом количестве способна провоцировать дискомфорт и даже боли в верхних отделах живота при патологии гепатобилиарной системы или поджелудочной железы. Помимо этого, тошнота может возникать при употреблении некоторых лекарств, которые влияют на моторику ЖКТ.

"Эпизодически возникающая тошнота, связанная с перееданием, может развиваться у каждого человека. Однако, если данный симптом наблюдается часто или сопровождает каждый приём пищи, требуется консультация врача-гастроэнтеролога для оценки состояния пищеварительной системы и назначения терапии", — заключила эксперт.