Врач назвал шесть признаков того, что внутри вас живут паразиты

Наличие паразитов в организме человека, или гельминтоз, не всегда легко обнаружить из-за стёртых симптомов, чем пользуются недобросовестные специалисты, особенно без медицинского образования, навязывая ненужное лечение. Лайф узнал у терапевта, гастроэнтеролога, диетолога Анастасии Тимощенко, как заподозрить у себя недуг.

Первое — у пациентов с высокой гельминтной нагрузкой могут быть тошнота, рвота, боли в животе. Как правило, эти жалобы связаны с нарушением моторики желудочно-кишечного тракта. При острых осложнениях боль становится интенсивной, требующей немедленной госпитализации в хирургическое отделение.

Второе — при энтеробиозе, заражении острицами, обитающими в дистальной части пищеварительной системы, одним из основных симптомов будет зуд в области заднего прохода в ночное время. Это связано с жизненным циклом червя, откладывающего яйца на складках перианальной области.

Третье — для гельминтов, обитающих в желчевыводящих протоках, могут быть характерны клинические симптомы желчной колики, когда боль отдаёт в правое подреберье. Также пациент жалуется на тошноту, рвоту, лихорадку или желтуху.

Четвёртое — для аскарид, учитывая их способность к миграции из пищеварительной системы в дыхательную, характерными симптомами могут стать першение в горле, кашель, возникновение одышки и даже повышение температуры.

Пятое — при гельминтозах могут отмечаться такие неспецифические признаки, как слабость, повышенная утомляемость, немотивированная потеря веса. Шестое — иногда паразиты напоминают о себе зудом кожи или аллергией, а также могут вызывать боли в мышцах или голове — в зависимости от локализации.

"С целью диагностики проводятся скрининговые исследования для исключения глистной инвазии у пациентов, и только лабораторное подтверждение наличия инвазии требует назначения противогельминтной терапии. Принимать данные препараты и "гонять" гельминтов без рекомендации лечащего врача крайне небезопасно", — резюмировала доктор.