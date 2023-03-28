Врач назвал четыре простых способа сохранить печень здоровой
Врач Богомолов: Здоровью печени способствуют ограничение в еде и нормальный вес
На здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то особенных вредных или, напротив, целебных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние этого органа зависит от количества употребляемых жиров и быстрых углеводов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. Он уточнил, что важно также соблюдать физическую активность.
Как рассказал Богомолов "Вечерней Москве", для профилактики болезней печени достаточно соблюдать несколько простых условий:
- меньше есть;
- больше двигаться;
- употреблять меньше алкоголя;
- сохранять нормальную массу тела.
Нормальный индекс массы тела — 21–23. При таких показателях меньше риска заболеть метаболической жировой болезнью даже при употреблении алкоголя, рассказал гастроэнтеролог. Для профилактики алкогольного повреждения печени тоже важно контролировать вес и заниматься спортом, заверил врач.
Как писал Лайф ранее, гепатолог Прашнова заявила, что чистка печени является бессмысленной, ведь она не может "забиться". Этот орган, как отметила врач, способен самоочищаться.
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