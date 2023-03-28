Врач назвал четыре простых способа сохранить печень здоровой

На здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то особенных вредных или, напротив, целебных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние этого органа зависит от количества употребляемых жиров и быстрых углеводов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. Он уточнил, что важно также соблюдать физическую активность.

Как рассказал Богомолов "Вечерней Москве", для профилактики болезней печени достаточно соблюдать несколько простых условий: меньше есть;

больше двигаться;

употреблять меньше алкоголя;

сохранять нормальную массу тела.

Нормальный индекс массы тела — 21–23. При таких показателях меньше риска заболеть метаболической жировой болезнью даже при употреблении алкоголя, рассказал гастроэнтеролог. Для профилактики алкогольного повреждения печени тоже важно контролировать вес и заниматься спортом, заверил врач.