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28 марта, 02:46

Врач назвал четыре простых способа сохранить печень здоровой

Врач Богомолов: Здоровью печени способствуют ограничение в еде и нормальный вес

На здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то особенных вредных или, напротив, целебных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние этого органа зависит от количества употребляемых жиров и быстрых углеводов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. Он уточнил, что важно также соблюдать физическую активность.

Как рассказал Богомолов "Вечерней Москве", для профилактики болезней печени достаточно соблюдать несколько простых условий:

  • меньше есть;
  • больше двигаться;
  • употреблять меньше алкоголя;
  • сохранять нормальную массу тела.

Нормальный индекс массы тела — 21–23. При таких показателях меньше риска заболеть метаболической жировой болезнью даже при употреблении алкоголя, рассказал гастроэнтеролог. Для профилактики алкогольного повреждения печени тоже важно контролировать вес и заниматься спортом, заверил врач.

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Как писал Лайф ранее, гепатолог Прашнова заявила, что чистка печени является бессмысленной, ведь она не может "забиться". Этот орган, как отметила врач, способен самоочищаться.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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