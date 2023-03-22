Гастроэнтеролог объяснила, почему изжогу нельзя побороть народными методами

Чтобы не заработать себе язву или гастрит, нужно внимательно следить за кислотностью желудка. Для этого необходимо пересмотреть питание, придерживаться ряда правил, а при ухудшении состояния обратиться в больницу. Советами поделилась с Лайфом врач-гастроэнтеролог второй категории "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Лариса Цепелева.

"Кислотность желудка определяется в первую очередь кислотностью желудочного сока, которая измеряется в специальных единицах — рН. В норме рН в просвете желудка натощак составляет 1,5–2,0, и это значительно более кислая среда, чем, например, даже лимонный сок", — напомнила она.

Зачастую к снижению выработки желудочного сока и уменьшению содержания в нём соляной кислоты приводит атрофический гастрит, при котором слизистая желудка постепенно истончается. Основной причиной недуга является бактерия Helicobacter pylori, уточнила медик. Без гастроэнтеролога здесь не обойтись, он назначит лечение для удаления болезнетворного микроорганизма из желудка. А что делать, если кислотность, наоборот, повышена?

"Истинное увеличение кислотопродукции в желудке встречается редко, например при синдроме Золлингера. У подавляющего же числа людей имеет место не избыточная выработка кислоты, а её забросы (рефлюксы) из желудка в пищевод при нормальном уровне секреции. Это вызывает изжогу, чувство жжения за грудиной, и человек думает, что у него повышенная кислотность желудка", — объяснила доктор.

По её словам, не следует лечить изжогу самостоятельно, а лучше сразу пойти к врачу. Патология указывает на рефлюксы соляной кислоты в пищевод и на то, что у человека происходит регулярное повреждение его слизистой. Это приводит к воспалению, часто к эрозиям, язвам, а в запущенных случаях — к раку пищевода. Ни молоко, ни приём пищевой соды, ни какие другие народные методы не способны предотвратить формирование серьёзных осложнений, предупредила Цепелева. Только специалист сможет поставить верный диагноз и назначить лечение.