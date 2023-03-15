Врач объяснил, почему не стоит игнорировать безобидное першение в горле

На первый взгляд "безобидное" першение в горле может быть симптомом хронических заболеваний. Каких именно, зависит в том числе от периодичности проявления такого признака. Если случаи единичные, то дело может быть в простуде. Постоянные неприятные ощущения в горле могут указывать на более серьёзные проблемы в организме. Об этом рассказал лор-врач Дмитрий Суббота.

"Вопрос в длительности этих жалоб. Если у вас першит в горле эпизодически, это может быть простуда, например острый фарингит. Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит", — рассказал Суббота в интервью радио Sputnik.

Иногда может показаться, что в горле першит из-за сухого воздуха или перепада температуры. Но у здорового человека, отметил врач, такой реакции не будет. Одна из неожиданных, на первый взгляд, причин — нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Вкупе с длительным кашлем это говорит зачастую о гастроэзофагеальном рефлюксе. Сопутствуют такому диагнозу частые боли, изжога, тяжесть в желудке, уточнил Суббота. В любом случае нужно обратиться к врачу.

"Не нужно игнорировать лор-заболевания, в том числе фарингит, иначе ситуация будет усугубляться с каждым годом: там и ринит начнётся, и нос начнёт плохо дышать, может возникнуть гайморит. Но просто вслепую идти в аптеку неправильно. Самолечением можно себе навредить. Для каждого случая есть своё лекарство и тактика лечения. Тот же хронический фарингит бывает разных видов", — добавил Суббота.