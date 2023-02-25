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25 февраля, 05:56

Врач назвал главную ошибку россиян, которая не даёт им вылечить насморк

ЛОР-врач Зайцев: Сосудосуживающие капли не помогают при лечении насморка

Использование сосудосуживающих капель во время лечения насморка никак не поможет избавиться от болезни, а подобный способ справиться с недугом является не более чем самообманом. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Самолечение — это сосудосуживающие капли. К сожалению, это вопроса не решает. Люди думают, что они сейчас покапают капельки и всё пройдёт. Нет. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет", — отметил Зайцев.

По мнению специалиста, при насморке стоит обратиться к врачу, который назначит правильные препараты и лечение. Жидкость в носу может появляться при низких температурах, когда слизистая пытается не допустить переохлаждения. Однако в некоторых случаях это может говорить о наличии у человека хронических заболеваний, в том числе ринита.

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Обложка ©

freepik.com / gpointstudio

Артур Белкин
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