Иммунолог назвал прививку, которую нужно получить до конца зимы

В апреле начинается сезон активности клещей, и продолжается он до поздней осени. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, необходимо вовремя сделать прививку. Об этом рассказал доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.

По его словам, чтобы защита от клещевого энцефалита была более действенной, прививку нужно сделать за месяц до начала активизации клещей. Делается она в два этапа с интервалом в месяц. Можно сделать и по ускоренной схеме с двухнедельным интервалом, но это уже своего рода режим чрезвычайной ситуации. Особая необходимость сделать прививку — у тех, кто живёт в эндемичном регионе или планирует туда отправиться.

"Если вы живёте в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда поехать, вы обязательно должны пройти вакцинацию. Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живёте рядом с парком, я думаю, прививка тоже не помешает. Тем более что вакцина в поликлиниках есть, можно пойти сделать прививку и быть защищённым. И психологически человек не будет бояться клещей", — рассказал радио Sputnik Костинов.