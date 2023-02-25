Врач рассказала, чего не нужно делать, если человек подавился

Если человек подавился, ему нужно либо дать прокашляться, либо вызвать скорую, рассказала врач-терапевт Екатерина Терентьева.

Так, по её словам, если человек откашливается, значит, его дыхательные пути не перекрыты. Не стоит стучать ему по спине, чтобы не усугубить ситуацию и не протолкнуть предмет ещё глубже. А вот если откашляться не получается, нужно помочь человеку принять более удобную позу, наклониться вперёд и вниз. Предложить ему сделать медленный вдох и выдох. Если человек не может ни кашлять, ни говорить, значит, инородное тело находится в гортани, трахее или главных бронхах. В этом случае нужно незамедлительно вызвать скорую и попробовать помочь человеку.

"Для этого применяется метод Геймлиха — толчки руками: обхватите пострадавшего двумя руками сзади, положите обе руки между пупком и нижней частью рёбер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите её сверху второй рукой, резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырёх-пяти таких быстро повторяющихся движений", — рассказала в беседе с RT Терентьева.

Врач также пояснила, что делать, когда сам попал в такую ситуацию. В первую очередь необходимо сохранять спокойствие, так как паника не позволит сосредоточиться. Далее нужно попробовать кашлять как можно интенсивнее, согнувшись пополам. При наличии рядом зеркала нужно встать перед ним, открыть рот, прижать язык вниз к челюсти пальцами, потянуть её вверх и выдвинуть немного вперёд, чтобы увидеть инородное тело. По возможности нужно попробовать аккуратно извлечь его движением пальца.

По словам врача, если такая проблема возникла один раз, значит, просто в горло попал слишком большой кусок пищи. Но если ситуация повторяется, значит, могут быть проблемы с проглатыванием. С этим нужно обратиться к врачу, ведь это симптом множества заболеваний, в том числе проблем с ЖКТ, серьёзных неврологических расстройств, травмы головного мозга, инсульта.