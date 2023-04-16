Затяжное празднование 18-летия обернулось для петербуржца алкогольной комой
В Петербурге 18-летний парень впал в кому из-за отравления алкоголем
Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию с сильнейшим алкогольным отравлением, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тремя днями ранее парню исполнилось 18 лет. А в ночь на 16 апреля ему резко стало плохо. На данный момент он находится в коме, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.
Лайф рассказывал, как в Ленинградской области шестиклассник впал в кому, выпив таблетку анальгина. Лекарство ему дала мать, так как он жаловался на головную боль.
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