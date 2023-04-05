14-летний гимнаст впал в кому после падения из-под купола цирка на Урале

В Заречном Свердловской области 14-летний подросток получил тяжёлые травмы головы и позвоночника во время занятий в цирковой студии "Арена" в местном Доме культуры. Несчастный случай произошёл 4 апреля, пишет региональная прокуратура.

По данным ведомства, при выполнении номера "Гимнасты на ремнях" оборвался металлический трос, в результате юный циркач упал с высоты примерно около трёх метров. Подростка с места происшествия экстренно госпитализировали. Ребёнка ввели в искусственную кому.

Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. Делом занялся также СК. По предварительной версии, трос был изношен настолько, что не выдержал мальчика.

"Мальчик, получивший травмы, из благополучной семьи, его мама работает в этом же учреждении, но сейчас находится в отпуске. Представители МВД выясняют, кто конкретно из должностных лиц отвечает за соблюдение мер безопасности в данном объединении, когда в последний раз осуществлялся осмотр инвентаря", — рассказал kp.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото © ДК "Ровесник"

Тем временем ДК перенёс по "не зависящим от них причинам" 45-летие заслуженного коллектива народного творчества цирковой студии "Арена", которое должно было пройти 5 апреля в 19:00.