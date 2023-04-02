Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 10:58

В Новосибирске цирковой гимнаст сорвался с турника во время выступления

В Новосибирском цирке во время программы произошло ЧП — гимнаст сорвался с турника и упал вниз головой. На помощь пострадавшему тут же бросились коллеги, которые и унесли его с манежа. В настоящий момент акробат находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

В Новосибирске цирковой гимнаст сорвался с турника во время выступления. Видео © Telegram / ngs_news

Инцидент произошёл 2 апреля во время шоу "Бурлеск". На снятых очевидцами кадрах видно, что гимнаст крутил "солнышко" и неожиданно сорвался с турника. В итоге парень не долетел до мата и неудачно приземлился на манеж.

"К счастью, всё обошлось растяжением и лёгким сотрясением, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В профилактических целях на два-три дня он останется в стационаре", — сообщили в пресс-службе продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе".

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Ранее Лайф писал, что в Омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. При исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / ngs_news

Наталья Исакова
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