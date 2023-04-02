Гимнаст, сорвавшийся с турника в Новосибирском цирке, скоро вернётся к работе

Гимнаст, упавший с турника во время выступления в Новосибирском цирке, скоро вновь вернётся к работе. Об этом "Газете.ru" сообщила администратор шоу "Бурлеск" продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Анна Маркова. По её словам, в настоящее время с пострадавшим артистом всё в порядке.

Как уже ранее писал Лайф, в Новосибирске цирковой гимнаст сорвался с турника во время выступления. На помощь ему тут же бросились коллеги, которые и унесли его с манежа. После этого акробата доставили в больницу.