Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 14:57

Гимнаст, сорвавшийся с турника в Новосибирском цирке, скоро вернётся к работе

Гимнаст, упавший с турника во время выступления в Новосибирском цирке, скоро вновь вернётся к работе. Об этом "Газете.ru" сообщила администратор шоу "Бурлеск" продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Анна Маркова. По её словам, в настоящее время с пострадавшим артистом всё в порядке.

"Скоро вернётся в работу", — добавила Маркова.

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Как уже ранее писал Лайф, в Новосибирске цирковой гимнаст сорвался с турника во время выступления. На помощь ему тут же бросились коллеги, которые и унесли его с манежа. После этого акробата доставили в больницу.

Обложка ©

VK / Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"

Наталья Исакова
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