Минздрав может запретить продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00
Минздрав России рассматривает возможность увеличить временной промежуток запрета на продажу крепких алкогольных напитков, а также повысить минимальный возраст их продажи до 21 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на отчёт ведомства об итогах работы в 2022 году.
Согласно новым возможным мерам лицам младше 21 года будет запрещено покупать крепкую алкогольную продукцию (свыше 17,5 градуса). Также предлагается наделить муниципалитеты правом ограничения продажи таких напитков в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени.
Помимо прочего Минздрав рассматривает возможность запрета рекламы крепких напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.
Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин призвал отметить майские праздники без алкоголя. Вместо этого он посоветовал провести больше времени на свежем воздухе.
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