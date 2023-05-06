Минздрав может запретить продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00

Минздрав России рассматривает возможность увеличить временной промежуток запрета на продажу крепких алкогольных напитков, а также повысить минимальный возраст их продажи до 21 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на отчёт ведомства об итогах работы в 2022 году.