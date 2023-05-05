Нарколог призвал россиян отказаться от рюмки водки на столе на майских

Лучше всего в майские праздники совсем отказаться от спиртного и провести больше времени на свежем воздухе: сходить на прогулку, пикник или заняться садоводством. Такие советы россиянам дал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Многие решают отметить праздничные дни рюмкой водки. Однако некоторые, к сожалению, выпив 100 граммов, не могут остановиться. Особенно это касается тех, кто долго воздерживался либо проходил лечение от алкогольной зависимости. В таком случае алкоголь употреблять категорически нельзя", — рассказал Виталий Холдин.