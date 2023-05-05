КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 13:06

Нарколог призвал россиян отказаться от рюмки водки на столе на майских

Главный нарколог Подмосковья призвал отметить майские праздники без алкоголя

Лучше всего в майские праздники совсем отказаться от спиртного и провести больше времени на свежем воздухе: сходить на прогулку, пикник или заняться садоводством. Такие советы россиянам дал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Многие решают отметить праздничные дни рюмкой водки. Однако некоторые, к сожалению, выпив 100 граммов, не могут остановиться. Особенно это касается тех, кто долго воздерживался либо проходил лечение от алкогольной зависимости. В таком случае алкоголь употреблять категорически нельзя", рассказал Виталий Холдин.

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Для многих начало мая — это время первого в году выезда на шашлыки. Тёплая погода и свежий воздух стимулируют аппетит, однако важно суметь вовремя остановиться в поедании жаренного на углях мяса. Врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с Лайфом ранее рассказывала, что будет, если съесть "шашлычок под коньячок".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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