КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 05:00

Россиянам перед майскими объяснили, чем опасен "шашлычок под коньячок"

Диетолог Мещерякова: Переедание шашлыка с алкоголем нанесёт удар пищеварению

Для многих начало мая — это время первого в году выезда на шашлыки. Тёплая погода и свежий воздух стимулируют аппетит, однако важно суметь вовремя остановиться в поедании жаренного на углях мяса. Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с Лайфом рассказала, что будет, если переесть шашлыка, запивая его алкоголем.

Любой шашлык — это жирная пища, и организму необходимо много усилий, чтобы её переработать. Обычно мясо сопровождают разные соусы, далеко не все из которых полезны, так как в большинстве своём содержат консерванты, усилители вкуса и сахар. Переедание опасно тем, что оно часто носит не разовый, а затяжной характер. В результате оно приводит не только к набору веса, но и к ухудшению самочувствия в целом. А большие порции жирного мяса вредят пищеварительной системе: поджелудочной железе, печени, желудку и кишечнику.

Дело в углях: Как лучше приготовить вкусный шашлык — на мангале или гриле

Дело в углях: Как лучше приготовить вкусный шашлык — на мангале или гриле

По словам Мещеряковой, обработка пищи на открытом огне — это лучше и вкуснее, чем жарка в масле на сковороде или приготовление в СВЧ. Плохой подход — готовить по принципу "быстрей-быстрей", который приводит к перегреву и пережиганию мяса, образовавшаяся обуглившаяся корочка содержит в себе потенциально опасные канцерогенные вещества. Наиболее правильной можно назвать длительную термообработку, например запекание.

"Сам по себе шашлык без горелой корочки и в умеренных объёмах не несёт большого вреда. Куда опаснее, когда всё это сопровождается обильным употреблением алкоголя. Давно доказано, что с алкоголем вы съедите намного больше, чем без него. У диетологов это состояние получило название "алкогольное переедание". Выпив, человек закусывает, и так много раз. Нагрузка на пищеварительную систему вырастает в разы: помимо необходимости переработать жирную пищу организм будет занят нейтрализацией алкоголя", пояснила диетолог.

С точки зрения медицины алкоголь в любой дозировке не перестаёт быть токсичным веществом. Поэтому шашлык с вином ничуть не лучше, чем шашлык с водкой. Спиртное также пагубно воздействует на слизистую желудка, что может привести к обострению гастрита, язвенной болезни и панкреатита. Оно вызывает повышенную секрецию соляной кислоты, при этом активность ферментов поджелудочной железы снижается. Лучше полностью отказаться от алкоголя, заменив его негазированными соками или морсами.

Россиянам перечислили пять правил, которые помогут выбрать качественный готовый шашлык

Россиянам перечислили пять правил, которые помогут выбрать качественный готовый шашлык

Эксперт также подчеркнула, что если у человека полностью здоровый организм, то разовый приём небольшой порции шашлыка и бокала вина ему почти не навредит, организм полностью восстановится за сутки. В случае длительного переедания и больших доз алкоголя восстановление займёт не меньше недели. Также Мещерякова посоветовала мясной шашлык заменить или дополнить овощами, приготовленными на мангале: кабачками, баклажанами, перцем, помидорами, а также грибами.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, какими неприятными последствиями может закончиться употребление недожаренного или вовсе сырого мяса. По словам эксперта, при употреблении некачественного мяса можно столкнуться с пищевой токсикоинфекцией. А одним из симптомов, указывающих на недуг, может быть внезапно возникший жар.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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