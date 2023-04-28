Россиянам перед майскими объяснили, чем опасен "шашлычок под коньячок"

Для многих начало мая — это время первого в году выезда на шашлыки. Тёплая погода и свежий воздух стимулируют аппетит, однако важно суметь вовремя остановиться в поедании жаренного на углях мяса. Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с Лайфом рассказала, что будет, если переесть шашлыка, запивая его алкоголем.

Любой шашлык — это жирная пища, и организму необходимо много усилий, чтобы её переработать. Обычно мясо сопровождают разные соусы, далеко не все из которых полезны, так как в большинстве своём содержат консерванты, усилители вкуса и сахар. Переедание опасно тем, что оно часто носит не разовый, а затяжной характер. В результате оно приводит не только к набору веса, но и к ухудшению самочувствия в целом. А большие порции жирного мяса вредят пищеварительной системе: поджелудочной железе, печени, желудку и кишечнику.

По словам Мещеряковой, обработка пищи на открытом огне — это лучше и вкуснее, чем жарка в масле на сковороде или приготовление в СВЧ. Плохой подход — готовить по принципу "быстрей-быстрей", который приводит к перегреву и пережиганию мяса, образовавшаяся обуглившаяся корочка содержит в себе потенциально опасные канцерогенные вещества. Наиболее правильной можно назвать длительную термообработку, например запекание.

"Сам по себе шашлык без горелой корочки и в умеренных объёмах не несёт большого вреда. Куда опаснее, когда всё это сопровождается обильным употреблением алкоголя. Давно доказано, что с алкоголем вы съедите намного больше, чем без него. У диетологов это состояние получило название "алкогольное переедание". Выпив, человек закусывает, и так много раз. Нагрузка на пищеварительную систему вырастает в разы: помимо необходимости переработать жирную пищу организм будет занят нейтрализацией алкоголя", — пояснила диетолог.

С точки зрения медицины алкоголь в любой дозировке не перестаёт быть токсичным веществом. Поэтому шашлык с вином ничуть не лучше, чем шашлык с водкой. Спиртное также пагубно воздействует на слизистую желудка, что может привести к обострению гастрита, язвенной болезни и панкреатита. Оно вызывает повышенную секрецию соляной кислоты, при этом активность ферментов поджелудочной железы снижается. Лучше полностью отказаться от алкоголя, заменив его негазированными соками или морсами.