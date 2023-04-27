Россиянам перечислили пять правил, которые помогут выбрать качественный готовый шашлык

Майские праздники традиционно ассоциируются с выездами на шашлыки. Однако далеко не у всех россиян есть время самим мариновать мясо для жарки, поэтому многие идут за готовым продуктом в магазин. Как выбрать хорошее мясо к шашлыку и не испортить отдых, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала главный специалист отдела контроля качества СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" Анастасия Осипова.

Первое, на что следует обращать внимание, — упаковка. Хороший шашлык должен продаваться в промышленной упаковке. Если же мясо лежит в контейнере, то специалист рекомендует смотреть, плотно ли прилегает крышка к ёмкости.

Немаловажную роль играет и этикетка, ведь именно там указаны производитель и состав продукта. Готовый шашлык должен быть мясным, а не мясосодержащим, подчёркивает Осипова. Если выбирать мясо по категории, то лучше всего подойдут А и Б. Кроме того, по словам специалиста, в продукте не должно быть консервантов.

Если говорить о составе более конкретно, то Осипова советует не брать шашлык, в котором содержатся влагоудерживающие агенты, например Е450. По её словам, также опасным может быть мясо с лимонной кислотой в составе.

Покупать шашлык специалист рекомендует на рынке или в сетевых гипермаркетах. Стоит обратить внимание также на соотношение готового продукта и маринада. Кстати, о маринаде: Осипова советует отдавать предпочтение уксусно-лимонному составу, поскольку так шашлык сохранится дольше.