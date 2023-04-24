Гастроэнтеролог объяснила, почему жарить шашлыки вредно: мясо тут ни при чём

Шашлыки жарить вредно, причём опасно даже не само мясо, а дым над мангалом, который содержит вредные вещества. Об этом в беседе с РИАМО заявила кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селивёрстова.

"Дым содержит, например, бензапирен, угарный газ и ряд других вредных веществ. К тому же очень часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, тоже обладающие канцерогенным воздействием. Так что дым над мангалом нужно разгонять", — подчеркнула она.

По словам эксперта, жир, который окисляется и капает на раскалённую поверхность, может спровоцировать возникновение онкологии. После того как дрова подожгли, нужно подождать 20–25 минут, пока растопка прогорит и розжиг испарится, подчеркнула специалист. Сразу же класть мясо на огонь не следует, иначе оно моментально подгорит, а в чёрной корочке образуются канцерогенные вещества. Кроме того, шашлык надо постоянно переворачивать.