Гастроэнтеролог объяснила, почему жарить шашлыки вредно: мясо тут ни при чём
Гастроэнтеролог Селивёрстова: Дым от мангала содержит вредные вещества
Шашлыки жарить вредно, причём опасно даже не само мясо, а дым над мангалом, который содержит вредные вещества. Об этом в беседе с РИАМО заявила кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селивёрстова.
"Дым содержит, например, бензапирен, угарный газ и ряд других вредных веществ. К тому же очень часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, тоже обладающие канцерогенным воздействием. Так что дым над мангалом нужно разгонять", — подчеркнула она.
По словам эксперта, жир, который окисляется и капает на раскалённую поверхность, может спровоцировать возникновение онкологии. После того как дрова подожгли, нужно подождать 20–25 минут, пока растопка прогорит и розжиг испарится, подчеркнула специалист. Сразу же класть мясо на огонь не следует, иначе оно моментально подгорит, а в чёрной корочке образуются канцерогенные вещества. Кроме того, шашлык надо постоянно переворачивать.
До майских праздников остались считаные дни. И если кто-то уже активно интересуется, в каком городском парке можно жарить шашлыки, то другие от этой проблемы далеки. Лайф собрал подборки активностей для всей семьи и рассказал, чем можно заняться на праздничных выходных.
ТАСС / Анатолий Жданов