Озвучен "индекс шашлыка" перед майскими праздниками

В России за год подешевел шашлык. Приготовление этого традиционного "майского" блюда из свинины на четырёх человек в 2023 году обойдётся в 651 рубль, что на 24 рубля дешевле прошлогоднего показателя. Об этом "Москве 24" рассказали в Руспродсоюзе.

Эксперты подсчитали так называемый индекс шашлыка, за основу был взят классический рецепт, в который входит полтора килограмма мяса (свинина, курица или индейка), полкилограмма лука, пятнадцать миллилитров уксуса, соль и перец.

Стоимость полутора килограммов свинины сегодня составляет 586,4 рубля (611,1 рубля — годом ранее), курицы — 255,6 рубля (против 287,7 рубля в 2022 году), индейки — 670,5 рубля (644,8 рубля в 2022 году).

Маринад в этому году обойдётся россиянам в 64,6 рубля против 63,9 в прошлом году. По подсчётам аналитиков, 500 граммов репчатого лука сейчас стоит 27,5 рубля, три чайные ложки уксуса (15 миллилитров) — 0,8 рубля, две столовые ложки перца (20 граммов) — 36 рублей, 1/2 столовой ложки соли (15 граммов) — 0,3 рубля.

Таким образом, в 2023 году средняя стоимость шашлыка из свинины на четырёх человек составила 651 рубль против 675 годом ранее. Шашлык из курицы за год тоже подешевел: 320,2 рубля против 351,6. А вот шашлык из индейки, наоборот, подорожал: с 708,7 до 735,1 рубля.